Le parole del difensore dopo l'incontro con Mattarella

(LaPresse) “Abbiamo vinto la trattativa, poi saliremo sul pullman scoperto. Lo dovevamo ai tifosi”. Queste le parole pronunciate da Leonardo Bonucci ai giornalisti dopo l’incontro al Quirinale con Sergio Mattarella. La trattativa a cui faceva riferimento il difensore azzurro è quella con gli uomini della sicurezza per consentire agli Azzurri di viaggiare da via del Corso fino all’hotel Parco dei Principi a bordo del pulman scoperto noleggiato dalla Figc per festeggiare con i tifosi la vittoria dell’Europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata