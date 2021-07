Cori e caroselli in tutta la città: folla festante in Piazza Vittorio

Una gioia incontenibile in tutto il Paese. L’Italia torna ad abbracciarsi e a scendere per le strade grazie allo straordinario trionfo degli Azzurri agli Europei di calcio. A Torino, dove la sindaca Chiara Appendino aveva vietato i maxischermi, i tifosi hanno invaso le vie e le piazze della città dopo l’ultimo rigore parato da Donnarumma. Caroselli, cori e tantissime bandiere tricolore. Anche Piazza Vittorio gremita di gente in festa.

