Gioia e caroselli per tanti italiani dopo la vittoria della nazionale contro il Belgio nei quarti di finale

(LaPresse) L’Italia vola in semifinale di Euro 2020, dopo aver battuto il Belgio per 2-1, e scatta la festa nelle piazze dei tifosi azzurri. A Roma e Milano in tantissimi si sono radunati per vedere insieme la partita e poi hanno celebrato l’impresa con caroselli improvvisati nelle due metropoli. E martedì altra serata da segnare sul calendario con la semifinale Italia-Spagna.

