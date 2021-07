Gli ultimi istanti del match Italia-Belgio validi per accedere alle semifinali visti dal maxi schermo del Ride

Gli ultimi istanti del match Italia-Belgio validi per accedere alle semifinali di Euro 2020, visti dal maxi schermo del Ride di Milano: al fischio finale, con la vittoria dell’Italia, scoppia la festa dei tifosi azzurri per le strade dei Navigli. Traffico in tilt e caroselli per tutta la città. “Testa bassa, sognare e andare avanti: Usa ’94, Italia ’90, tutti assieme, dai ragazzi!” dice un tifoso. “Non è vero come dicono i francesi che siamo una squdra con le piccole, siamo forti e possiamo arrivare fino in fondo” spiega un altro.

