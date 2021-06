Il tecnico non è gradito ai tifosi degli Spurs che hanno tempestato i social con l'hashtag #NoToGattuso

Porte chiuse per Gennaro Gattuso al Tottenham. Secondo quanto riportato dalla BBC, il tecnico italiano non è gradito ai tifosi degli Spurs che hanno mostrato subito tutto il loro disappunto lanciando l’hashtag #NoToGattuso. Gattuso si è appena separato dalla Fiorentina dopo soli 23 giorni dal suo insediamento per dissapori con la società. Immediatamente il 43enne tecnico calabrese era stato accostato al Tottenham, soprattutto dopo l’arrivo di Fabio Paratici come dirigente. Per la panchina degli Spurs resta ancora aperta la pista che porta all’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca, con cui sono stati riavviati i contatti dopo lo stop alla trattativa nei giorni scorsi.

Gattuso accusato di razzismo e omofobia

Sempre secondo la stampa inglese, l’avversione dei tifosi del Tottenham nei confronti di Gattuso riguarda alcune frasi dell’ex giocatore del Milan su temi sociali quali i matrimoni tra persone dello stesso sesso, le donne nel calcio e i buu razzisti. A guidare la protesta il Tottenham Hotspur Supporter Trust, un sodalizio di tifosi che riunisce i vari club sparsi in Gran Bretagna e non solo.

