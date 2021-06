Il divorzio formalizzato ancora prima delle firme sul contratto

Il divorzio tra la Fiorentina e Rino Gattuso, l’allenatore che doveva guidare la rinascita dopo le ultime due deludenti stagioni, adesso è ufficiale. La società viola lo ha annunciato con un comunicato. “ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva – è scritto nella nota del club – La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”.

Alla base della rottura sembra ci siano stati delle divergenze sul mercato.

