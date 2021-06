Esordio per le squadre del Gruppo B

Ad Euro 2020 è il momento dell‘esordio del Gruppo B: prime a scendere in campo Danimarca e Finlandia, avversarie a Copenaghen nel ‘derby nordico’ alle 18. I biancorossi possono vantare l’incredibile titolo europeo nel 1992, i ‘gufi reali’ sono all’esordio nel torneo. Se la rosa dei danesi, che hanno il vantaggio di poter giocare tutte e tre le gare del girone in casa, può vantare nomi dal calibro di Schmeichel, Kjaer, Hojbjers e Eriksen, occhio alla grande solidità mostrata dalla Finlandia nel girone di qualificazione.

In serata la sfida tra il Belgio di Lukaku e la Russia

I riflettori della serata europea si poseranno quindi su San Pietroburgo, dove il Belgio affronta la Russia. Alla Gazprom Arena i Diavoli Rossi, terzi al Mondiale 2018, sbarcano da favoriti e vogliono subito lanciare un messaggio alle rivali per il trono continentale. Per qualcuno, Euro 2020 rappresenta l’ultima occasione per la ‘generazione d’oro’: adesso o mai più. Per il match d’esordio Martinez dovrà fare a meno di De Bruyne, ancora indisponibile per le fratture al viso rimediate nella finale di Champions League. Out anche Eden Hazard e Witsel. La certezza si chiama Romelu Lukaku, reduce dalla cavalcata trionfale con l’Inter, culminata con lo scudetto. In avanti anche il napoletano Mertens. “Sono d’accordo sul fatto che la prima partita è spesso la più difficile in un grande torneo. Devi entrare nella competizione sia mentalmente che fisicamente – avverte il ct Roberto Martinez – “Sarà un vero test, perché conosciamo molto bene questa squadra – ha proseguito – ma anche loro ci conoscono a memoria e avranno il supporto dei loro tifosi”. Nelle file dei russi, si è invece materializzato l’incubo Covid. Il centrocampista Andrey Mostovoy è stato escluso dalla rosa dopo essere risultato positivo. Il giocatore dello Zenit sarà sostituito dal difensore Roman Evgeniev.

