L'immagine su Twitter. Pippo Inzaghi al Brescia

(LaPresse) – Una sigaretta, poi una tuta e una banca. Con queste immagini la Lazio sul suo profilo Twitter ha annunciato l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina. L’allenatore toscano, ex bancario, è un accanito fumatore e predilige la tuta alla divisa sociale. Poi il comunicato formale. Il tecnico avrebbe firmato un biennale da tre milioni a stagione più bonus. Intanto Pippo Inzaghi, dopo l’esperienza a Benevento, terminata con la retrocessione, è stato presentato come nuovo allenatore del Brescia: “Avrei anche potuto stare ancora in Serie A, ma quando io do la parola è quella e il presidente Cellino mi ha fatto da subito sentire molto importante”, ha detto l’ex attaccante del Milan.

