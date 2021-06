Rirtratto dei commissari tecnici che guidano le nazionali agli Europei

Fenomeni in campo ma anche in panchina: l’Europeo che sta per iniziare sarà una vetrina non solo per i vari Cristiano Ronaldo e Mbappè, ma anche per alcuni tra gli allenatori più importanti e vincenti a livello mondiale. Dai campioni del mondo Deschamps e Low a Luis Enrique, che ha vinto tutto con il Barça, ma ancora niente con la Spagna, fino a Roberto Mancini che vuole riportare l’Italia sul tetto d’Europa.

JOACHIM LOW (Germania)

Low è l’allenatore con il maggior numero di presenze agli Europei (17 ripartite in tre edizioni) ed è quello che ha vinto più partite (11) nella storia del torneo. Se da una parte il tecnico tedesco potrà ancora migliorare questi numeri, dall’altra ha già annunciato che si dimetterà dopo gli Europei e al suo posto la Germania ha già ingaggiato Hansi Flick. Low è stato in carica per quasi 200 partite, la più memorabile è stata la vittoria per 7-1 del Brasile nelle semifinali della Coppa del Mondo 2014. La Germania ha poi battuto l’Argentina in finale conquistando la Coppa del Mondo del 2014. Quattro anni dopo, però, la nazionale tedesca è arrivata ultima nel suo girone alla Coppa del Mondo 2018 e da allora Low ha deciso di fare a meno dei giocatori più esperti come Thomas Muller e Mats Hummels, per puntare sui giovani emergenti come Sanè e Kimmich. Salvo poi fare marcia indietro, convocando di nuovo Muller in questa edizione del torneo. Da sempre una delle favorite per la vittoria finale, la Germania questa volta sembra partire con meno credenziali rispetto alle altre big. Ma la storia lo insegna, mai sottovalutare i tedeschi….

DIDIER DESCHAMPS (Francia)

Deschamps è stato il capitano della Francia nella vittoria della Coppa del Mondo nel 1998 e agli Europei del 2000 e ora sta cercando di ripetere la stessa doppietta come allenatore dei Les Bleus dopo aver guidato la squadra al titolo della Coppa del Mondo 2018. Deschamps avrebbe potuto inseguire il terzo titolo consecutivo se la sua squadra non avesse perso la finale del Campionato Europeo 2016 contro il Portogallo. L’ex centrocampista basco, che è alla guida della Francia dal 2012, in precedenza ha allenato Monaco, Juventus (in Serie B) e Marsiglia. La sua Francia con i vari Mbappé, Griezmann e Pogba è ancora la grande favorita per la vittoria del titolo.

FERNANDO SANTOS (Portogallo)

Santos ha guidato il Portogallo ad uno storico titolo europeo nel 2016, poi ha vinto anche la prima edizione della UEFA Nations League con una squadra trascinata da Cristiano Ronaldo. È uno dei cinque allenatori ad aver guidato due squadre diverse ad un Campionato Europeo dopo essere stato sulla panchina della Grecia nel 2012. La sua carriera di allenatore di club è stata un avanti e indietro tra Portogallo e Grecia con esperienze al Porto, AEK Atene, Panathinaikos, Sporting Lisbona, Benfica e PAOK. Per il Portogallo, inserito in un girone di ferro con Francia e Germania, sarà davvero dura ripetere l’incredibile successo del 2016.

ROBERTO MANCINI (Italia)

Ex attaccante del’Italia, campione in Serie A sia da giocatore che da allenatore e vincitore della Premier League come manager del Manchester City, Mancini ha guidato l’Italia a 10 vittorie in 10 partite in un girone di qualificazione praticamente perfetto. Incaricato di rianimare una squadra azzurra che non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2018, il Mancio ha già ottenuto un’estensione di contratto fino alla Coppa del Mondo 2026. Reduce da una serie di 27 risultati utili consecutivi (a -3 dallo storico record del leggendario Vittorio Pozzo), Mancini ha creato un mix perfetto di giovane di talento e veterani all’ultima chiamata per ottenere un grande successo con la Nazionale. Quattro volte campione del Mondo, l’unico titolo europeo dell’Italia è arrivato nel lontano 1968. Dopo la finale persa nel 2012 (contro la Spagna) e l’eliminazione nei quarti nel 2016 (ai rigori contro la Germania), gli Azzurri puntano quanto meno ad arrivare alle Final Four di Wembley. Poi a Londra, tutto può succedere…

LUIS ENRIQUE (Spagna)

Avendo vinto quasi tutto come allenatore del Barcellona, compresa la Champions League, Luis Enrique sta ancora cercando di lasciare il segno con la Spagna. Il tecnico spagnolo si è preso una pausa dolorosa di cinque mesi nel 2019 per stare accanto a sua figlia Xana, morta a soli 9 anni per un raro cancro alle ossa. Ora proverà a rendere la Spagna la prima squadra quattro volte campione d’Europa e lo farà senza nessun giocatore del Real Madrid. ‘Lucho’, come è noto l’allenatore ex Roma, ha deciso di lasciare fuori dai convocati Sergio Ramos dopo una stagione in cui il veterano difensore è stato afflitto da infortuni. Anche se con delle difficoltà a concretizzare la mole di gioco prodotta, la Spagna è da considerarsi comunque una delle pretendenti alla vittoria finale.

ZLATKO DALIC (Croazia)

Dalic è il classico allenatore europeo che si è fatto un nome in Medio Oriente. Ex centrocampista che non ha mai giocato in nazionale, Dalic ha allenato l’Al-Hilal in Arabia Saudita, quindi ha raggiunto la finale della Champions League asiatica con l’Al-Ain. Il presidente della federazione calcistica croata Davor Suker ha riconosciuto che era una scommessa assumere Dalic nel 2017. Ma la scommessa è stata immediatamente ripagata con la storica prima finale della Coppa del Mondo nel 2018. Replicare il successo ottenuto in Russia sarebbe una autentica sorpresa, visto che due pilastri di quella squadra come Rakitic e Mandzukic hanno lasciato la nazionale.

