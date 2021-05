Le parole del Ct dopo il suo rinnovo fino al 2026

(LaPresse) “Sono molto felice, ringrazio la federazione e il presidente. Per noi credo che sia un bellissimo momento. Non è semplice vincere, però stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato tre anni fa, abbiamo tanti giovani su cui puntare, l’augurio è che questo lavoro possa dare dei frutti. Sappiamo che a volte bisogna aspettare ma siamo molto positivi, abbiamo messo insieme una ottima squadra. In queste competizioni dobbiamo anche avere un po’ di fortuna. Iniziamo questo torneo potendo dire la nostra e costruire ottime squadre per i prossimi Mondiali”. Così Roberto Mancini, ct della Nazionale, nella sede della Figc, nel giorno del suo rinnovo fino al 2026. “Non ci sarebbe stato motivi per lasciarci. L’obiettivo è ovviamente riuscire a vincere. Sarebbe non giusti lasciarci e credo che l’idea fosse la stessa del presidente”, ha spiegato il Mancio.

