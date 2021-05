I risultati della 36esima giornata

Vincono tutte le big nella terz’ultima di serie A. L’Inter campione batte 3-1 la Roma. Show del Milan che travolge 7-0 il Torino – mattatore Rebic autore di una tripletta – e conferma il secondo posto in classifica con l’Atalanta che supera 2-0 il Benevento. Due i punti di vantaggio che hanno sul Napoli e tre sulla Juventus che passa 3-1 sul campo del Sassuolo. Buffon para un rigore a Berardi, per Ronaldo e Dybala centesimo gol in maglia bianconera. Successo in extremis della Lazio sul Parma e in coda del Genoa a Bologna. Pari tra Cagliari e Fiorentina e nel derby ligure tra Samp e Spezia. Stasera chiude il turno Crotone-Verona.

