I tifosi attendono la squadra prima della gara con la Sampdoria: cori e striscioni

Tifosi nerazzurri in festa fuori da San Siro per festeggiare lo scudetto vinto domenica dall’Inter. La Prefettura ha dato il permesso all’accesso di tremila tifosi nell’area dello stadio e i supporter di Lukaku e compagni sono sul posto ad attendere l’arrivo del pullmann della sqaudra che gioca contro la Sampdoria in casa.

