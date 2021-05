Decisivo un gol di Vojvoda, per i granata tre punti importanti in chiave salvezza

Il Torino ha battuto il Parma 1-0 nel posticipo della 34/a giornata di Serie B. Decisiva la rete di Vojvoda nella ripresa (63′). Per i granata tre punti fondamentali in chiave salvezza, la sconfitta condanna i crociati alla retrocessione in Serie B dopo tre stagioni.

Il tabellino

TORINO-PARMA 1-0 MARCATORE: 63′ Vojvoda (T). TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon (82′ Linetty), Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti (82′ Zaza). A disp. V. Milinkovic-Savic, Ujkani, Rodriguez, Singo, Buongiorno, Lyanco, Murru, Gojak, Bonazzoli. All. Nicola. PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (75′ Busi), Bruno Alves, Dierckx (46′ Gagliolo), Giu. Pezzella; Hernani (84′ Pellè), Brugman (32′ Kurtic), Grassi (75′ Brunetta); Kucka, Cornelius, Gervinho. A disp. Colombi, Rinaldi, Osorio, Bani, Sohm. All. D’Aversa.ARBITRO: Aureliano di Bologna.NOTE: Ammoniti: Dierckx, Hernani, Kucka (P).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata