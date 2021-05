A largo Cairoli migliaia di bottiglie di birre, bandiere e muri imbrattati dopo l'invasione dei tifosi nerazzurri

(LaPresse) Milano invasa dai tifosi nerazzurri per festeggiare lo scudetto dell’Inter conquistato dalla squadra di Conte con quattro giornate d’anticipo. Almeno 30mila le persone che hanno sfilato in centro tra piazza Duomo e largo Cairoli. E allo scoccare delle 22, ora del coprifuoco, ciò che rimane è solo devastazione: migliaia di bottiglie di birra e vino che pavimentano il piazzale, bandiere lasciate a terra e muri imbrattati per celebrare il 19° scudetto nerazzurro.

