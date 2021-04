La squadra di Guardiola sente profumo di finale

Rimonta City al Parco dei Principi e Pep Guardiola vede la finale. Il primo round della semifinale di Champions se lo aggiudicano gli inglesi, che passati in svantaggio al 16′ con la rete di Marquinhos si rialzano nella ripresa. De Bruyne e Mahrez le firme che colpiscono il Psg, ora costretto all’impresa a Manchester martedì prossimo. Ma sulle due reti pesano gli errori dei francesi, che hanno anche il rimpianto di non aver sfruttato le occasioni create nei primi 45′. Tutto, comunque, è ancora aperto. Pochettino sfodera la sua potenza di fuoco: a trainare il suo 4-2-3-1 Mbappé, supportato da Di Maria, Verratti e Neymar. In difesa rientra Marquinhos. Per il suo 4-3-3 Guardiola si affida in avanti a Bernardo Silva ‘falso nueve’, sostenuto ai lati da Mahrez e Foden. A centrocampo Rodri è preferito a Fernandinho.

Nel primo tempo il possesso palla è del City, ma le occasioni migliori le creano i parigini. E’ Neymar a mettersi subito in evidenza, chiamando Ederson alla deviazione sopra la traversa. E poco dopo, i parigini passano già in vantaggio: Di Maria pennella il cross per lo stacco di Marquinhos che anticipa Ruben Dias e infila palla nell’angolino (16′). Il City cerca la reazione con la deviazione di Bernardo Silva sul traversone di Cancelo, Navas respinge in corner. Ma i parigini riprendono a spingere e Ederson evita guai sulla conclusione di Di Maria direttamente da corner. E subito dopo l’incornata di Paredes, sul corner di Neymar, manca lo specchio di un soffio. Il Psg rischia però di pagare caro un errore di Navas: palla a Foden che crossa per Mahrez, Peredes sventa la minaccia anticipando Bernardo Silva. E prima dell’intervallo, il City si rende pericoloso in ripartenza con Foden che su servizio di Bernardo Silva impegna Navas.

Nella ripresa occasione per gli inglesi con un minaccioso cross di Mbappé deviato in angolo da Walker. Poi ci prova De Bruyne in rovesciata, con palla che sorvola la traversa. Ed è proprio il belga a pareggiare i conti, al 65′, con un cross che sorvola tutti: Navas, non esente da colpe. è beffato dalla traiettoria. Il City completa la rimonta qualche minuto dopo con Mahrez: punizione a giro, la barriera parigina si apre e il portiere di casa è di nuovo battuto (71′). Ancora inglesi in avanti con Foden, che si avvita sul cross di Mahrez: Navas blocca senza problemi. Le cose si complicano ulteriormente per il Psg quando Gueye si vede sventolare il cartellino rosso per l’intervento ‘a martello’ su Gundogan. Ancora Mahrez va a caccia di gloria dalla distanza, senza successo, poi tocca a Foden impensirire Navas. Nel recupero, City vicinissimo al tris con una gran botta di De Bruye, che il portiere dei parigini sventa in angolo. Tenendo così vive le speranze di ribaltone al ritorno.

