Europa League, i tifosi della Roma caricano la squadra prima della partenza per Manchester

A Trigoria supporter in delirio: cori, striscioni e fumogeni per incitare i giocatori e Fonseca

Grande attesa a Roma per la doppia sfida contro il Manchester United, match che vale una stagione per i giallorossi chiamati all’impresa in terra inglese. Fuori dai cancelli di Trigoria un migliaio di tifosi, su iniziativa dei gruppi della Curva Sud, ha organizzato un raduno nel piazzale Dino Viola per caricare i giocatori di Fonseca in vista del loro impegno europeo. Cori, striscioni, fumogeni e bandiere al vento hanno colorato di giallorosso il centro sportivo Fulvio Bernardini.

“Anche se non sentirete la nostra voce guardate la lupa che avete sul petto”, è il testo di un enorme striscione affisso dalla Curva Sud all’esterno. Come si vede in un video sui canali social del club, un gruppo di giocatori della Roma tra cui Pellegrini, Veretout, Cristante ed El Shaarawy si è affacciato dalla terrazza di Trogoria per applaudire e salutare i tifosi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata