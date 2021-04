Ad Amsterdam i giallorossi vincono 1-2 nell'andata dei quarti

In Europa League colpo della Roma nell’andata dei quarti. I giallorossi hanno battuto 2-1 l’Ajax ad Amsterdam. Gli olandesi vanno in vantaggio con Klassen al 39′ poi nella ripresa Pellegrini pareggia al 57′ e Ibanez con un gran gol al volo all’87’ dà il prezioso successo ai giallorossi in vista del ritorno all’Olimpico di giovedì 15 aprile.

