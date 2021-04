Il francese autore di una doppietta nell'andata dei quarti di finale

Il Paris Saint-Germain e il Chelsea ipotecano la qualificazione alle semifinali di Champions League. I parigini si impongono per 3-2 in casa dei campioni d’Europa del Bayern Monaco grazie a una doppietta di uno scatenato Mbappé. Il fuoriclasse francese dopo la tripletta al Camp Nou contro il Barcellona, si ripete anche all’Allianz Arena e si candida sempre di più alla vittoria del Pallone d’Oro. Dell’ex romanista Marquinhos il terzo gol del Psg. Al Bayern, privo di Lewandowski e Gnabry, non bastano le reti di Choupo-Moting e Muller. Tra una settimana servirà una autentica impresa ai tedeschi per conquistare la semifinale.

Nell’altro quarto di finale odierno, tutto facile per il Chelsea che si impone per 2-0 sul Porto con le reti di Mount e Chilwell. La squadra di Tuchel, ex tecnico del Psg, di fatto è con un piede e mezzo già in semifinale. Tra sette giorni il ritorno si giocherà sempre sul neutro di Siviglia, a causa delle restrizioni per il Covid-19. A Monaco di Baviera si gioca sotto una fitta nevicata, ma nonostante sulla carta a essere favorita dovesse essere la squadra di casa a partire meglio è il Psg.

La squadra di Pochettino trova due volte in gol in meno di mezzora: al 3′ è Mbappè a sbloccare il risultato con un destro secco a battere Neuer, su assist di Neymar. Grave l’indecisione della difesa bavarese. Al 28′ ancora Naymer trova un assist millimetrico per il connazionale Marquinhos, che elude il fuorigioco e tutto solo dinanzi a Neuer non sbaglia. Il Bayern, in avvio pericoloso con una traversa di Choupo-Moting, accorcia le distanze al 37′ proprio con un colpo di testa dell’attaccante camerunense. Nella ripresa, i bavaresi attaccano a pieno organico e dopo un paio di occasioni sventate da Navas al 61′ trovano il meritato pareggio con un colpo di testa di Muller su punizione di Kimmich. Il Bayern sogna la rimonta, ma Mbappé non è dello stesso avviso e al 67′ firma il 3-2 completando la doppietta personale con un destro secco da centro area. Nel finale i campioni d’Europa sfiorano più volte il clamoroso pareggio con Choupo-Moting, Alaba e Muller, ma senza riuscire nell’impresa.

Sul neutro di Siviglia, il Chelsea di Tuchel fa valere il suo maggior tasso tecnico rispetto al Porto. Già nel primo tempo i Blues prendono in mano il gioco con un ottimo Jorginho. I portoghesi si difendono, ma quando attaccano si rendono pericolosi più volte con Luis Diaz, Uribe e Otavio. Al 32′, però, il Chelsea passa: assist filtrante perfetto di Jorginho per Mount, che elude l’intervento di un difensore e batte il portiere in diagonale. Nel finale di tempo il Porto prova a reagire, sfiorando il pari prima con Corona e poi con il veterano Pepe. Nel secondo tempo, la squadra di Sergio Conceicao con orgoglio prova a rimettersi in partita sfiorando più volte il pari. Il Chelsea controlla e nel finale colpisce ancora, prima con un palo clamoroso di Pulisic e poi con il raddoppio firmato da Chilwell bravo a sfruttare un grave erorre di Corona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata