A Pompano Beach il primo museo dedicato alle meduse negli Stati Uniti

Il museo privato delle meduse di Pompano Beach, in Florida, appena a nord di Fort Lauderdale, è considerato il primo museo negli Stati Uniti interamente dedicato a questi invertebrati trasparenti, e uno dei pochi al mondo, secondo quanto affermato dalla città e dai fondatori del museo. È stato creato da Alex e Yana Yanovsky, che in precedenza avevano sviluppato con successo degli acquari in Ucraina, tra cui il loro primo museo delle meduse a Kiev.

Il museo, inaugurato la scorsa primavera, è la prima attrazione acquatica della coppia da quando sono immigrati negli Stati Uniti, dopo l’invasione russa nel 2022, ma vorrebbero espandersi.

Le meduse sono sopravvissute per oltre 500 milioni di anni, il che le rende più antiche dei dinosauri e persino degli alberi. Il Museo delle Meduse, che si estende su quasi 900 metri quadrati, ospita circa 20 specie uniche di meduse provenienti dalle acque della Florida e da altre parti del mondo. Lo spazio è stato progettato per trasmettere calma e tranquillità, ha affermato la direttrice generale Iryna Pelypkanych. “L’obiettivo principale è quello di dare alle persone la sensazione di aver imparato qualcosa di più sulla popolazione di meduse”, ha affermato Pelypkanych. “Perché finora conosciamo circa 4.000 specie diverse che possono essere definite meduse.”