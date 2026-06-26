Roma, al Bioparco ghiaccioli per gli animali contro il caldo record

Il caldo record non dà tregua a Roma e anche per gli animali è tempo di correre ai ripari. Al Bioparco le alte temperature si combattono anche dando ghiaccioli agli animali. Lo staff della struttura ha infatti pensato di preparare il cibo per ciascuna specie, che sia frutta, carne, verdura o pesce, arricchendolo con del ghiaccio. Durante questa emergenza di caldo “le cose fondamentali per gli animali sono la presenza di acqua e la presenza di ombra”, spiega il responsabile zoologico del Bioparco, Yitzhak Yadid. “La cosa più importante in assoluto è il monitoraggio costante dello staff zoologico e veterinario, perché animali anziani, in gravidanza possono avere problemi”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda l’idea di somministrare ghiaccioli: “Tutto l’anno cerchiamo di arricchire la loro vita – racconta – ma durante l’estate utilizziamo ghiaccioli proprio come noi che li mangiamo durante una giornata caldissima come oggi”. Gli animali così si rinfrescano e passano anche del tempo leccando i “gelati”, cosa molto importante. A causa delle temperature così alte, infatti, anche i comportamenti delle diverse specie cambiano:

“Quello che succede agli animali è esattamente quello che succede agli esseri umani: diventano più apatici, cercano il punto più fresco all’ombra, passano le giornate così, sono più attivi la sera tardi o la mattina presto, esattamente come noi”, specifica Yadid, che poi conclude. “Ci somigliano parecchio”.