Caldo record, al Bioparco di Roma ghiaccioli di frutta e pesce per gli animali – Le Foto

Il caldo record insiste sull’Italia e al Bioparco di Roma corrono al riparo dando ghiaccioli agli animali, anche loro a rischio a causa delle temperature estreme. Lo staff della struttura ha infatti pensato di preparare il cibo per ciascuna specie, che sia frutta, carne, verdura o pesce, arricchendolo con del ghiaccio. Durante questa emergenza caldo “le cose fondamentali per gli animali sono la presenza di acqua e la presenza di ombra”, spiega il responsabile zoologico del Bioparco, Yitzhak Yadid.