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venerdì 26 giugno 2026

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Caldo record, al Bioparco di Roma ghiaccioli di frutta e pesce per gli animali – Le Foto

Caldo record, al Bioparco di Roma ghiaccioli di frutta e pesce per gli animali – Le Foto
Bioparco di Roma, gli operatori danno cibo ghiacciato agli animali per combattere il caldo. Una giraffa mangia vegetali appesi Venerdì 26 Giugno 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
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Bioparco di Roma, gli operatori danno cibo ghiacciato agli animali per combattere il caldo , la giraffa mangia vegetali appesi Venerdì 26 Giugno 2026 Roma Italia (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Un capibara mangia vegetali ghiacchiati Venerdì 26 Giugno 2026 — Roma —Italia —(foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Bioparco di Roma, gli operatori danno cibo ghiacciato agli animali per combattere il caldo , il tapiro mangia vegetali appesi Venerdì 26 Giugno 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Bioparco di Roma, gli operatori danno cibo ghiacciato agli animali per combattere il caldo , la giraffa mangia vegetali appesi Venerdì 26 Giugno 2026 Roma Italia (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Bioparco di Roma, gli operatori danno cibo ghiacciato agli animali per combattere il caldo. Il pranzo dell'ippopotamo (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Bioparco di Roma, gli operatori danno cibo ghiacciato agli animali per combattere il caldo( foto Cecilia Fabiano/LaPresse

Il caldo record insiste sull’Italia e al Bioparco di Roma corrono al riparo dando ghiaccioli agli animali, anche loro a rischio a causa delle temperature estreme. Lo staff della struttura ha infatti pensato di preparare il cibo per ciascuna specie, che sia frutta, carne, verdura o pesce, arricchendolo con del ghiaccio.  Durante questa emergenza caldo “le cose fondamentali per gli animali sono la presenza di acqua e la presenza di ombra”, spiega il responsabile zoologico del Bioparco, Yitzhak Yadid.

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