Indonesia, debutta Rio: il primo cucciolo di panda gigante nato nel Paese

A Cisarua, in Indonesia, il cucciolo di panda gigante Rio ha fatto il suo debutto pubblico allo zoo locale, diventando il primo esemplare della sua specie nato nel Paese. L’evento ha attirato numerosi visitatori, curiosi di vedere da vicino il piccolo panda insieme alla madre Hu Chun. Le immagini mostrano Rio all’interno di un’area vetrata dello zoo, dove trascorre gran parte della giornata con la madre, mentre il padre Cai Tao si trova in un recinto separato. Il cucciolo e Hu Chun interagiscono frequentemente e vengono osservati mentre riposano e giocano durante le ore di visita. Hu Chun e Cai Tao, entrambi di 15 anni, erano arrivati in Indonesia nel 2017 nell’ambito di un accordo di cooperazione per la conservazione dei panda giganti tra Indonesia e Cina, con un programma di tutela della durata di dieci anni. Secondo i veterinari dello zoo, lo sviluppo di Rio procede regolarmente e le sue condizioni di salute sono in linea con la sua età. Il cucciolo trascorre circa cinque ore al giorno nell’area espositiva, diventando rapidamente una delle principali attrazioni per il pubblico.