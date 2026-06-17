Vietnam, salvati oltre 500 gatti rubati ai proprietari per essere mangiati

Oltre 500 gatti sono stati salvati in Vietnam grazie a una vasta operazione di polizia che ha portato allo smantellamento di una rete criminale dedita al commercio di carne di gatto. L’intervento è stato condotto a Ho Chi Minh City dopo un’indagine avviata in seguito a una serie di segnalazioni di furti di animali domestici. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato centinaia di gatti rinchiusi in gabbie e decine di animali morti conservati in contenitori refrigerati. Nove persone sono state arrestate. Più di 40 gatti sono già stati restituiti ai proprietari, mentre molti altri non sono sopravvissuti alle condizioni in cui erano detenuti. Secondo le associazioni animaliste, si tratta di uno dei più grandi sequestri di questo tipo registrati negli ultimi anni nel Paese. Il commercio di carne di cane e gatto è una pratica ancora legale in Vietnam, purché vengano rispettate le norme sulla provenienza degli animali.