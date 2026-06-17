Usa, due fratelli grizzly salvati da cuccioli giocano nella neve allo zoo di San Diego

Una giornata tra neve, giochi e lotte per Scout e Montana, i due orsi grizzly ospitati allo zoo di San Diego. I due animali si sono divertiti a esplorare il loro habitat ricoperto di neve artificiale, aggiunta dai responsabili della struttura per riprodurre l’ambiente che avrebbero potuto trovare in natura. I due grizzly furono salvati da cuccioli nei pressi del Parco Nazionale di Yellowstone dopo che, insieme alla madre, si erano più volte avvicinati ad aree frequentate dall’uomo in cerca di cibo non protetto. Una situazione che avrebbe potuto rappresentare un rischio sia per gli animali sia per le persone. Trasferiti allo zoo di San Diego nel 2007, Scout e Montana sono diventati nel tempo tra gli ospiti più amati dai visitatori.