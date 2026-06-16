Mondiali 2026, le previsioni dei leoni per le partite dell'Inghilterra

I leoni del santuario di Ferne Animal Sanctuary nel Regno Unito sono scesi in campo per la Coppa del Mondo 2026. Scegliendo tra diverse ciotole con le bandiere delle nazioni, gli animali hanno espresso le loro previsioni per le partite del Gruppo L dell’Inghilterra, che includono sfide contro Croazia, Ghana e Panama.

Le Leonesse Amani e Lira sembravano favorire l’Inghilterra rispetto alla Croazia per la partita di apertura dei Three Lions. Anche Rori, il leone maschio del branco, sembra aver decretato il trionfo dell’Inghilterra nella partita contro il Ghana. Ma per l’ultima partita del girone, la leonessa Vanda ha scelto l’area di rigore di Panama, sostenendo la squadra sfavorita.