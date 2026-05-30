Danimarca, ritrovata su una spiaggia la carcassa della balena Timmy

È finita su una spiaggia in Danimarca la storia di Timmy, la balena che per due mesi ha affascinato i media tedeschi dopo essersi persa nel Mar Baltico, forse mentre seguiva un banco di aringhe o durante la migrazione. La carcassa della megattera è stata ritrovata sabato su una spiaggia danese dopo aver trascorso due settimane nelle acque poco profonde al largo dell’isola di Anholt, nello stretto tra Danimarca e Svezia, dove è morta il 14 maggio.

Il cetaceo era stato avvistato per la prima volta lo scorso 3 marzo. I media tedeschi hanno seguito da vicino le sue condizioni, mentre le squadre di soccorso tentavano di ricondurla verso il suo habitat naturale, nell’Oceano Atlantico. La sua morte ha posto fine a mesi di sforzi di salvataggio culminati il 2 maggio, quando la balena è stata trasportata su una chiatta verso il Mare del Nord in un ultimo tentativo di riportarla in mare aperto.

La carcassa sarà esaminata la prossima settimana per determinare la causa della morte, secondo l’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente.