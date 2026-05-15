Balena morta avvistata in Danimarca, potrebbe essere Timmy

Una balena morta è stata avvistata al largo dell’isola di Anholt in Danimarca. I media danesi ipotizzano che possa trattarsi di ‘Timmy‘, la balena del Baltico spiaggiata, le cui sorti sono state seguite per settimane da milioni di persone, nella speranza che l’enorme animale potesse essere salvato. Secondo il tabloid danese Ekstra Bladet, la balena ritrovata al largo di Anholt potrebbe essere morta da tempo, stando a quanto affermato dall’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente.

Il gruppo per la conservazione delle balene, secondo quanto riportato da Bild, al momento non sa se l’animale sia lo stesso che era stato liberato in precedenza. Timmy è stata rilasciata nel Mare del Nord, nello Skagerrak, il 2 maggio 2026, intorno alle 9 del mattino. Morten Abildstrøm dell’Agenzia danese per la natura di Anholt ha dichiarato all’emittente danese DRTV che un veterinario tedesco coinvolto nel caso di Timmy ha richiesto un campione di tessuto. Verrà prelevata una porzione consistente dell’animale, che verrà poi consegnata a sezioni ai ricercatori in Germania e Danimarca. Inoltre, si indagherà sulla presenza di un trasmettitore sulla balena.