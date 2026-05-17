In Spagna il gufo più grande d'Europa nel 'santuario' di Cortijo Búho: le immagini

In Spagna si può vedere da vicino il gufo più grande d’Europa. Lui è Matty, un gufo reale euroasiatico che vive a Cortijo Búho. Il santuario fu allestito da Matilda Kennard Troughton nel terreno della sua casa rupestre dell’XI secolo. È specializzato nel salvataggio e nella riabilitazione dei gufi feriti. Un altro residente è Sesi, un gufo delle nevi dell’Alaska che è stato salvato dopo aver vissuto per quattro anni in un’angusta gabbia per canarini come parte di una mostra a tema. Cortijo Búho non è uno zoo ma accetta piccoli gruppi di visitatori solo su appuntamento.