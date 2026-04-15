Anatroccoli in un tombino salvati dalla polizia Usa: i piccoli si ricongiungono con la madre

Le immagini riprese dalla bodycam di un agente di polizia Usa mostrano le forze dell’ordine di Redmond, nello Stato di Washington, mentre salvano degli anatroccoli caduti in un tombino. Nel video si vede gli agenti utilizzare una rete per salvare i cuccioli, prima di liberarli sulla terraferma, dove si sono affrettati a tornare dalla loro mamma, che li stava aspettando nelle vicinanze. “Nessuna chiamata è troppo ‘piccola’ quando si tratta di aiutare la nostra comunità, piume incluse”, ha dichiarato il Dipartimento di Polizia di Redmond in un post sui social media.