Cile, gli animali dello Zoo Buin festeggiano la Pasqua con uova e prelibatezze

Gli animali dello Zoo Buin di Santiago hanno festeggiato la domenica di Pasqua con uova di Pasqua e sacchetti pieni di prelibatezze. Tra gli animali che hanno ricevuto i dolcetti c’erano un caracal delle nevi e dei lemuri, nello zoo privato più grande del Cile. Il personale dello zoo ha preparato i sacchetti dipinti, riempiendoli con cibo nutriente per stimolare i comportamenti naturali di ricerca del cibo. Secondo il direttore dello zoo e veterinario Ignacio Idalsoaga, gli animali hanno seguito la loro dieta abituale. Idalsoaga ha anche spiegato che la tradizionale caccia alle uova di Pasqua per gli animali viene organizzata ogni anno da 16 anni.