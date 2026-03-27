Germania, liberata la balena arenata in acque poco profonde

Una balena rimasta incagliata per giorni in acque poco profonde in una località turistica sul Mar Baltico, in Germania, è riuscita a liberarsi da un banco di sabbia durante la notte, grazie a un intervento di salvataggio dell’ultimo minuto. Ma non è ancora fuori pericolo. Giovedì un escavatore ha scavato un canale di fuga. La balena lo ha poi attraversato durante la notte, come ha riferito venerdì il biologo marino Robert Marc Lehmann all’agenzia di stampa tedesca dpa. Ma ha avvertito che si tratta solo di un piccolo passo nella giusta direzione per il mammifero marino, lungo 12-15 metri, e che potrà davvero tornare a casa solo se raggiungerà l’Oceano Atlantico. La balena è stata avvistata lunedì mattina incagliata su un banco di sabbia sottomarino a Timmendorfer Strand, una rinomata località turistica.