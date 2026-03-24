Germania, i soccorritori cercano di rimettere in mare una megattera arenatasi nel Mar Baltico

Le squadre di soccorso nel nord della Germania stanno lavorando per rimettere in mare una megattera arenatasi in acque poco profonde nel Mar Baltico. Martedì mattina gli esperti si sono riuniti sulla spiaggia di Timmendorfer Strand per trovare un modo di tirare fuori dall’acqua il mammifero lungo 10 metri, dopo che l’alta marea non era stata sufficiente per permettere all’animale di nuotare liberamente con le proprie forze. Anche i precedenti tentativi di salvataggio di lunedì pomeriggio, con l’ausilio di motovedette della polizia, gommoni e droni dei vigili del fuoco che guidavano le operazioni, non hanno avuto successo.

Gli esperti ritengono che la balena sia un giovane maschio, poiché, a differenza delle femmine, tendono a migrare. Sembra inoltre trattarsi della stessa balena che è stata avvistata più volte nel porto di Wismar, nella Germania orientale, nelle ultime settimane. Non è stato immediatamente chiaro il motivo per cui la balena si sia arenata, ma i soccorritori hanno trovato parti di una rete da pesca avvolte attorno al corpo dell’animale, che sono riusciti a tagliare.