Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 21 febbraio 2026

Ultima ora

Galapagos, 158 tartarughe liberate sull'isola Floreana

LaPresse
LaPresse

Quasi 150 anni dopo che le ultime tartarughe giganti furono rimosse dall’isola Floreana nell’arcipelago delle Galápagos in Ecuador, la specie è tornata alla ribalta venerdì, quando decine di giovani esemplari sono stati rilasciati nell’ambiente per iniziare a ripristinare l’ecosistema impoverito dell’isola. I 158 nuovi arrivati, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, hanno iniziato a esplorare l’habitat che sono destinati a rimodellare nei prossimi anni. Il loro rilascio è avvenuto in tempi perfetti con l’arrivo delle prime piogge della stagione.