Galapagos, 158 tartarughe liberate sull'isola Floreana

Quasi 150 anni dopo che le ultime tartarughe giganti furono rimosse dall’isola Floreana nell’arcipelago delle Galápagos in Ecuador, la specie è tornata alla ribalta venerdì, quando decine di giovani esemplari sono stati rilasciati nell’ambiente per iniziare a ripristinare l’ecosistema impoverito dell’isola. I 158 nuovi arrivati, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, hanno iniziato a esplorare l’habitat che sono destinati a rimodellare nei prossimi anni. Il loro rilascio è avvenuto in tempi perfetti con l’arrivo delle prime piogge della stagione.