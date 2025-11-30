Accesso Archivi

30 novembre 2025

Usa, l'orso bruno Tim si rotola nella neve allo zoo di Chicago

LaPresse
LaPresse

La neve ha ricoperto Chicago, compreso lo zoo della città. Il maltempo tuttavia non sembra aver disturbato gli animali, tra cui l’orso bruno Tim che si è rotolato nella neve fresca.

Negli ultimi giorni il Midwest e la zona dei Grandi Laghi sono stati colpiti da una forte tempesta di neve e, secondo le previsioni, la prossima settimana anche il nord-est degli Stati Uniti potrebbe essere interessato da una tormenta invernale anticipata. Sabato mattina una forte nevicata ha colpito anche il nord dell’Iowa, il Wisconsin, l’Indiana e il Michigan. Segnalati diversi ritardi negli aeroporti di Chicago e St. Louis.