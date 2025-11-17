Norimberga, pecore 'a spasso' per la città per una storica tradizione: le immagini

I pedoni nella città tedesca di Norimberga hanno lasciato il posto a centinaia di pecore belanti, mentre un grande gregge veniva condotto attraverso il centro verso i pascoli invernali. Circa 600 pecore sono state portate in giro per il centro storico, rispettando una tradizione popolare. Ogni anno, il pastore Thomas Gackstatte conduce il suo gregge verso nuovi pascoli fuori città. A Norimberga, come in altre città europee, le pecore vengono utilizzate come tosaerba nelle aiuole urbane. Il modo lento delle pecore di mangiare l’erba consente una cura dei prati rispettosa degli insetti, contribuendo a preservare la biodiversità e facendo risparmiare alle autorità cittadine i costi di falciatura.