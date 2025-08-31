Droni per spaventare i lupi negli Usa: i velivoli riproducono anche le canzoni degli AC/DC

Negli Stati Uniti i biologi stanno utilizzando dei droni per allontanare i lupi dal bestiame. I velivoli emettono suoni come la canzone degli AC/DC “Thunderstruck” e scene di film per scoraggiare i predatori.

L’USDA sta sperimentando l’uso di droni e immagini termiche per monitorare i movimenti dei lupi almeno dal 2022. Gli scienziati hanno scoperto che le voci umane spaventano i lupi, anche mentre sono a caccia. Gli allevatori apprezzano l’aiuto, ma temono che i lupi possano abituarsi ai droni.

I voli dei droni continueranno quest’estate nelle zone con alti livelli di conflitto tra lupi e bestiame, compresa la California nord-orientale.