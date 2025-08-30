Taiwan, la femmina di panda più vecchia dell’isola compie 21 anni

Yuanyuan, la panda femmina dello zoo di Taipei, a Taiwan, sabato ha festeggiato il suo 21esimo compleanno con centinaia di fan che le hanno fatto gli auguri mentre mangiava la sua torta gelato. Il dolce raffigura Winnie the Pooh fatto di carote sdraiato su una spiaggia.

Nello zoo di Taipei ci sono attualmente tre panda, tutti femmine. Yuanyuan è stata trasferita a Taipei dalla Cina nel 2008 insieme a Tuantuan, un panda maschio.La coppia di panda ha dato alla luce due cuccioli femmine, Yuanzai e Yuanbao, entrambe allo zoo di Taipei. Tuantuan, il panda maschio, è morto all’età di 18 anni il 19 novembre 2022.