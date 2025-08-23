La capretta in crisi di identità: crede di essere un cane pastore

Si capisce perché Lil, una capretta, sia un po’ confusa riguardo alla sua identità. Non c’è niente che ami di più che provare a radunare le pecore insieme ai cani da pastore Luna e Nya. La responsabile della fattoria Studley Grange Farm, a Swindon (Regno Unito), Julia Stewart, ha trovato Lil mezza denutrita e molto al di sotto del peso che avrebbe dovuto avere, dopo che era stata rifiutata dalla madre alla nascita. Racconta che i cani si sono subito affezionati alla nuova arrivata in fattoria, accoccolandosi accanto a lei di notte e giocando con lei durante il giorno. Ora Lil è convinta di essere anche lei un cane da pastore.

Stewart spiega: “Se incontra un altro cane è molto interessata e lo avvicina come se fosse della sua stessa specie. Se vede una capra invece è un po’ incerta”. Il belato invece dell’abbaiare la tradisce un po’, ma Lil sta imparando a seguire i comandi della sua padrona. “Come capra da gregge se la cava abbastanza bene, capisce diversi comandi come no e giù”, dice Stewart.