Usa, 16 cuccioli di tartaruga da genitori centenari si mostrano al pubblico

Sedici tartarughe occidentali di Santa Cruz in pericolo di estinzione, nate da genitori molto anziani, hanno fatto una passeggiata mercoledì in un evento dello zoo di Filadelfia, negli Usa, per mostrarsi ai visitatori. Gli specialisti della cura degli animali che hanno vegliato sui 16 esemplari fin da quando erano uova, hanno tenuto gli animali lungo un sentiero vicino all’habitat delle tartarughe dello zoo. Si dice che i piccoli mangino bene e crescano.

Le tartarughe sono nate in una serie di schiuse quest’anno da una coppia di tartarughe centenarie. La mamma arrivò allo zoo nel 1932, ma non aveva avuto figli finché il compagno non fu portato qui quasi cinque anni fa dal Riverbanks Zoo and Garden a Columbia, nella Carolina del Sud. I 16 cuccioli sono la sua prima progenie.