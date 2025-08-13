Giornata della rana dorata di Panama, le iniziative allo zoo di Brookfield

Il 14 agosto si celebra il Panamanian Golden Frog Day, una giornata dedicata alla sensibilizzazione su una delle specie di rane più minacciate al mondo. Il Brookfield Zoo di Chicago negli Usa partecipa all’iniziativa ospitando cinque esemplari di rana dorata panamense all’interno della sua mostra dedicata a rettili e uccelli.

Gli animali fanno parte dello Species Survival Plan (SSP), un programma di conservazione che punta a garantire la sopravvivenza della specie attraverso allevamento controllato e interventi di tutela. Nonostante l’aspetto brillante e accattivante, queste piccole rane sono altamente tossiche: secondo lo zoo, la loro pelle contiene abbastanza veleno da poter uccidere fino a 1.200 topi. Un meccanismo di difesa efficace nel loro habitat originario.