Brasile, un elefante marino trovato su una spiaggia di Maricá

Mercoledì scorso, un elefante marino è stato trovato mentre riposava su una spiaggia di Maricá, una città costiera vicino a Rio de Janeiro. L’animale è stato avvistato per la prima volta immobile sulla sabbia nelle prime ore del mattino ed è rimasto sulla spiaggia per tutto il giorno, muovendosi senza mostrare segni di sofferenza. Gli elefanti marini vengono avvistati occasionalmente lungo la costa sud-orientale del Brasile durante i mesi invernali, quando i giovani esemplari migrano verso nord dalle regioni subantartiche per riposare e sottoporsi alla muta, un processo naturale in cui perdono e rinnovano il pelo e la pelle, che li costringe a rimanere fuori dall’acqua per lunghi periodi.