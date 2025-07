Praga, i guardiani dello zoo diventano burattinai per dei cuccioli di avvoltoio orfani: le immagini

I guardiani dello zoo di Praga si sono trasformati in burattinai per salvare dei cuccioli di avvoltoio appena nati, rifiutati dai propri genitori. Il primogenito è tenuto in una scatola e nutrito con un pupazzo, che imita un uccello genitore. Un altro dovrebbe nascere nei prossimi giorni. Uno dei guardiani ha spiegato che il pupazzo è necessario per assicurarsi che l’uccello sia in grado di riprodursi, cosa che non sarebbe possibile se si abituasse alle persone.

Ha aggiunto che il pupazzo non deve essere un’imitazione perfetta di un uccello adulto perché il piccolo risponde a determinati segnali, come in questo caso la colorazione arancione pallida della testa e del collo privi di piume. In passato, il parco ha applicato con successo questo trattamento per salvare la gazza verde di Giava, specie in grave pericolo di estinzione, e due pulcini di bucero rinoceronte.