Kosovo, cucciolo di orso salvato dalla tratta illegale: le immagini della sua nuova 'casa' a Pristina

Un giovane cucciolo di orso bruno maschio salvato in Albania si è sistemato nella sua nuova casa in un santuario della fauna selvatica in Kosovo. Il cucciolo è stato messo in vendita online per 5.000 euro (5.852 dollari) da commercianti illegali di animali selvatici, ma un attivista animalista lo ha scoperto, ha detto Taulant Hoxha, un lavoratore del santuario di Pristina.

Le autorità sono intervenute prontamente per salvare il cucciolo, che è stato trovato senza la madre. È stato poi trasferito al Four Paws Bear Sanctuary, specializzato nella riabilitazione di orsi maltrattati e orfani. Il santuario attualmente ospita oltre una dozzina di orsi salvati dalla prigionia, dalla proprietà illegale o dalle pessime condizioni degli zoo privati. Hoxha ha detto che il cucciolo, di nome Dori, è in buona salute. Dori verrà ora introdotto gradualmente nell’ambiente naturale del santuario.

Il traffico illegale di animali selvatici è diffuso nell’Europa orientale, dove i cuccioli di orso vengono spesso venduti come animali domestici esotici o a scopo di intrattenimento.