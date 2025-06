La mamma si chiama Allie e ha 38 anni. Nel video si sente un operatore urlare "spingi, spingi, spingi"

Sabato mattina presto, 7 giugno, un delfino tursiope dello zoo di Chicago ha dato alla luce un piccolo con l’aiuto di un’altra mamma, in un parto riuscito perfettamente e ripreso in video dal personale dello zoo.

Il piccolo delfino è nato sabato mattina presto allo zoo Brookfield di Chicago, mentre un team di veterinari monitorava e incoraggiava la mamma, che ha 38 anni e si chiama Allie. “Spingi, spingi, spingi”, si sente gridare un osservatore nel video diffuso sabato dallo zoo, mentre Allie nuota nella vasca con la piccola pinna caudale del piccolo che spunta sotto di lei. Poi il piccolo si libera e istintivamente si lancia verso la superficie della piscina per il suo primo respiro.

Nella vasca c’era anche una mamma delfino esperta di nome Tapeko, 43 anni, che è rimasta vicina ad Allie durante il travaglio, durato più di un’ora. Nel video si vede che segue il piccolo mentre si dirige verso la superficie e rimane con lui mentre fa il primo respiro.

È naturale che i delfini si prendano cura l’uno dell’altro durante il parto, dicono i dipendenti dello zoo. In una dichiarazione scritta, i responsabili dello zoo hanno affermato che i primi segni indicano che il piccolo è in buona salute. Stimano che pesi circa 16 chilogrammi e sia lungo quasi 115-120 centimetri. Si tratta all’incirca del peso e della lunghezza di un cane golden retriever adulto. Come parte del legame che si è creato, il piccolo ha già imparato a muoversi in “scia”, ovvero a seguire la madre per non dover fare troppa fatica a muoversi. Nei prossimi 30 giorni i veterinari monitoreranno con particolare attenzione i suoi progressi nell’allattamento, nel nuoto e in altre tappe fondamentali.

