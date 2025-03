(LaPresse) Un video pubblicato dal parco faunistico Taigan Lion Park a Belogorsk, in Crimea mostra lo straziante dolore dell’elefante Magda per la morte di Jenny storica compagna di spettacoli circensi. L’animale è morto il 13 marzo a 54 anni per una malattia alla vescica. Magda è rimasta per ore accanto al corpo di Jenny, accarezzandola e cercando di sollevarla.

