Sottopassaggi stradali per salvare i lupi rossi dagli incidenti stradali: è il progetto di alcune associazioni animaliste americane nella Carolina del Nord. L’iniziativa, dal valore di 31 milioni di dollari, è stata proposta lo scorso giugno e rifinanziata, quando un lupo rosso, chiamato maschio riproduttivo 2444 di Canis rufus, l’unica specie di lupo presente negli Stati Uniti, è stato colpito e ucciso sull’autostrada US 64 e, a causa della sua morte, sono deceduti anche i cinque cuccioli di cui si occupava.

Ogni anno circa il 5% di questa specie muore travolta dagli automobilisti, per questo motivo le associazioni hanno fatto pressioni fino ad ottenere il via libera per edificare gli attraversamenti della fauna selvatica nell’Alligator River National Wildlife Refuge, uno dei due soli luoghi al mondo – entrambi nella Carolina del Nord – dove i lupi rossi vagano ancora liberi. All’inizio degli anni 2000, alcune parti dell’autostrada US 64 sono state sopraelevate per consentire la costruzione di sottopassaggi per la fauna selvatica ma i lavori si sono bloccati prima di raggiungere la riserva del fiume degli alligatori: ora la situazione si è bloccata.

