L'iniziativa è l'inizio di un piano per reintrodurre la specie nello Stato

Cinque lupi grigi sono stati liberati in una foresta remota delle Montagne Rocciose del Colorado per dare il via a un programma di reintroduzione approvato dagli elettori. Gli esemplari sono stati rimessi in libertà in una località della Grand County che i funzionari statali hanno tenuto segreta per proteggere i predatori. L’iniziativa ha segnato l’inizio del più ambizioso sforzo di reintroduzione del lupo negli Stati Uniti da quasi tre decenni a questa parte, e un netto distacco dagli sforzi aggressivi degli Stati a guida repubblicana per abbattere i branchi di lupi. Venerdì sera un giudice ha respinto la richiesta dell’industria del bestiame dello Stato di ritardare temporaneamente il rilascio. Circa 45 persone hanno assistito alla liberazione dei primi due lupi, un maschio e una femmina di un anno con una pelliccia grigia mista a macchie nere e marroni. Gli altri tre lupi liberati erano un’altra coppia di fratelli maschi e femmine di un anno e un maschio di due anni. Tutti i lupi sono stati catturati in Oregon domenica. I funzionari del Colorado prevedono di liberare da 30 a 50 lupi nei prossimi cinque anni, nella speranza che il programma inizi a colmare una delle ultime lacune importanti rimaste negli Stati Uniti occidentali per questa specie. Storicamente i lupi grigi si estendevano dal Canada settentrionale al sud-ovest desertico.

