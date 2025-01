Un enorme gruppo di circa 1.500 delfini, lungo diversi chilometri, è stato filmato mentre saltava e scivolava al largo della baia di Carmel, sulla costa centrale della California, negli Stati Uniti. “È stato incredibile“, ha dichiarato il capitano Evan Brodsky del Monterey Bay Whale Watch, che venerdì mattina ha catturato con un drone le immagini mozzafiato di questo enorme raduno di delfini. Da un gommone di circa 6 metri, lui e un piccolo team impegnato nella ricerca delle balene grigie sono rimasti ipnotizzati mentre i delfini saltavano fuori dall’acqua o infilavano la testa in superficie per osservare l’ambiente circostante. Alcuni esemplari nuotavano addirittura davanti alla barca, sfruttando le onde per spingersi in avanti con una tecnica nota come bow riding, ha spiegato Colleen Talty, biologa marina presente durante l’escursione. “Sembrava davvero che stessero facendo una grande festa, socializzando tra loro”, ha raccontato Talty. Il vasto mix di delfini adulti e giovani era probabilmente il risultato dell’unione di più branchi che nuotavano insieme verso sud, ha aggiunto.

