Nella chiesa che porta il nome del santo patrono degli animali, Sant’Antonio abate, nel centro di Madrid, si è svolta la cerimonia dei benedizione degli animali domestici. Decine di persone hanno portato alla messa cani, gatti e non solo che, sui gradini all’ingresso, sono stati cosparsi di acqua santa da padre Angel. La tradizionale benedizione cattolica, in occasione della giornata dedicata a Sant’Antonio, ha lo scopo di portare agli animali salute e protezione per l’anno nuovo.

