A Madrid tornano in piazza gli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur che si sono radunati davanti al ministero dell’Agricoltura. Le organizzazioni Asaja e Coag sostengono che il trattato non sia solo dannoso per i lavoratori del settore ma abbia un impatto anche sui cittadini per “la bassa qualità degli alimenti importati, un maggior rischio per la salute pubblica con meno controlli” con il “conseguente spopolamento delle aree rurali con meno cibo prodotto localmente”. Nel manifesto di convocazione della concentrazione, Asaja e Coag hanno affermato che “se c’è una questione che attualmente rappresenta una vera minaccia per il settore, è la proliferazione degli accordi di libero scambio tra l’Ue e i Paesi terzi”. “Le importazioni di prodotti agricoli dal Mercosur, dal Cile, dal Marocco, dalla Nuova Zelanda, con prezzi inferiori ai nostri costi di produzione e senza rispettare le norme che si applicano alla produzione dell’Ue, hanno un grave impatto sugli agricoltori spagnoli ed europei e causano perdite insopportabili e chiusure di aziende agricole”, hanno rimarcato. Secondo quanto riferito dalla delegazione del governo centrale a Madrid, alla manifestazione di oggi hanno partecipato circa mille persone. In piazza c’era anche il leader di Vox al Parlamento europeo Jorge Buxadé che ha definito l’accordo Ue-Mercosur “ingiusto, perché obbliga gli agricoltori a competere in una condizione di svantaggio”. “C’è il rischio di un’importazione massiccia di prodotti agricoli da Paesi che non rispettano le rigorose norme ambientali e sanitarie che vengono invece imposte al settore agricolo in Ue”, ha detto Buxadé ai giornalisti, esortando il governo di Pedro Sanchez a unirsi a Francia, Polonia e Italia per bloccare l’entrata in vigore dell’intesa evitando così di “dare il colpo di grazia al settore agricolo”. Buxadé ha accusato von der Leyen, Sanchez e la commissaria spagnola Teresa Ribera di voler “distruggere il settore primario”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata